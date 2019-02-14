0553 313 94 23

Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı MYO Güçlendirme ve Geliştirme Derneği güven tazeledi

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği yönetimi seçim için bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:01
Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı MYO Güçlendirme ve Geliştirme Derneği güven tazeledi

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği yönetimi seçim için bir araya geldi.


Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği yönetimi güven tazeledi. Derneğin 4. Olağan genel kurulu 13 Şubat’ ta dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Fazıl Aytaş’ın yaptığı seçime eski yönetim tek liste halinde girerek oybirliği ile seçildiler. Yeni yönetim Sevgi Kurtoğlu, Kadir Çelik, Zeki Usluoğlu, Hülya Danacı ve Selami Etçibaşı şeklinde oluştu.


Yapılan toplantının sonunda derneğin faaliyet raporları hakkında bilgiler verildi ve yeni dönemde de üniversite işbirliğinin yürütülmesi, kamu idareleri ile iş birliği halinde üyelerin de desteği ile üniversite faaliyetlerine destek olunmasına karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
    1. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    2. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50..
    5. Vali Deniz Selendi’de incelemelerde..
    6. 14 Şubat’ta nikah salonuna hücum..
    7. Bitlis’te fırın denetimi
    8. GTO’dan mesleki yeterlilik protokolü
    9. İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "İnfaz..
    10. Bursaspor altyapısından Sevgililer..
    11. Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi
    12. Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar..
    13. Müze inşaatında duvar çöktü: 1 ölü, 6..
    14. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. TCMB döviz kurları
    16. Hamsik Çin'e transfer oldu
    17. TBMM Genel Kurulu
    18. "Türk futbolu bu düzen içinde..
    19. Caddeye bırakılan eroini polis fark..
    20. Interpol’ün aradığı 4 Rus vatandaşın..
    21. Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor
    22. "Terör örgütlerinin eylem yapma..
    23. Van merkezli 8 ilde PKK/KCK..
    24. Ekrem İmamoğlu’ndan Sevgililer..
    25. Okuldan maskeli hırsızlık güvenlik..
    26. 50 yıl sonra Sevgililer Gününde..
    27. PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto..
    28. Söğütspor Yeşilyurtspor’u 4’lük yaptı
    29. Kavak’ta Cumhur İttifakı’nın ‘50.yıl’..
    30. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı