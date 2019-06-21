0553 313 94 23

Gökçebey ’de önlem alma çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesinde bugün saat 15.

21 Haziran 2019 Cuma 12:50
Gökçebey ’de önlem alma çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesinde bugün saat 15.00’e kadar aşırı yağışlı olduğu konusunda uyarı verildi.


Gökçebey İlçesinde aşırı yağan yağışlar ilçenin en fazla Karahatipler köyü, Uzunahmetler köyü ve Veyisoğlu köyünde etkili oldu. Bu köylerde yağan yağışlar Gökçebey merkezini etkisi altına aldı. Gökçebey Belediyesi ve ilçe Özel İdare ekipleri ile vatandaşların mağduriyetleri yerinde incelendi. Meskenlerde ise su baskını riskine karşı İl AFAD ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye destek için çağrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul ziyaretleri sürüyor
    1. Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul..
    2. Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde..
    3. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    4. Beşiktaş aradığı sol beki buldu!..
    5. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    6. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    7. DİDER’den çok önemli bir kermes
    8. 3 çocuk annesi rock star
    9. Elazığ’da ‘Usta Öğreticiler tek çatı..
    10. Diyarbakır’da GES’in ikincisi kuruldu
    11. Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3..
    12. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    13. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    14. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    15. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    16. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    17. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    18. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    19. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    20. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!