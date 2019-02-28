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Gökçeada'da sürüklenen ve su alan lastik bot içinde 47 kaçak yakalandı

Edirne'nin Enez sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Dedeağaç kentine gitmek isterken botları sürüklenen 47 Afgan göçmen, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kurtarıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:23
Gökçeada'da sürüklenen ve su alan lastik bot içinde 47 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motorunda arıza meydana gelen ve akıntı nedeniyle sürüklenerek, batma tehlikesi geçiren lastik botta Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Enez sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Dedeağaç kentine gitmek için lastik botla yola çıkan bir grup kaçak göçmen yolunu kaybetti. Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada açıklarına gelen lastik bot, saat 01.50 sıralarında ise motor arızası yaptı. Akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve su alarak batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bottaki kaçak göçmenler, 158'i arayarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 23'ü çocuk, 9'u kadın toplam 47 Afgan kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:23
  1. Edirne
  2. Çanakkale
  3. Gökçeada
  4. kaçak göçmenler
  5. kaçak göçmen operasyonu

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