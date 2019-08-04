Gökçeada’da manta vatozu görüntülendi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında köpekbalıkları ile aynı familyadan olan manta vatozu görüntülendi.04 Ağustos 2019 Pazar 12:27
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında köpekbalıkları ile aynı familyadan olan manta vatozu görüntülendi.
Amatör dalıcılar tarafından Gökçeada açıklarında bulunan Türkiye’nin ilk ve tek su altı milli parkında görüntülenen yaklaşık 5 metre boyundaki manta vatozu, geniş kanatları, belirgin boynuz benzeri çıkıntıları ve beyaz alt kısımları ile dikkat çekiyor. Manta vatozunu görüntüleyen dalıcılar, yaşadıkları heyecana dile getirerek, unutulmaz bir tecrübe yaşadıklarını aktardılar.
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