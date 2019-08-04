Gökçeada’da manta vatozu görüntülendi Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında köpekbalıkları ile aynı familyadan olan manta vatozu görüntülendi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında köpekbalıkları ile aynı familyadan olan manta vatozu görüntülendi.

Amatör dalıcılar tarafından Gökçeada açıklarında bulunan Türkiye’nin ilk ve tek su altı milli parkında görüntülenen yaklaşık 5 metre boyundaki manta vatozu, geniş kanatları, belirgin boynuz benzeri çıkıntıları ve beyaz alt kısımları ile dikkat çekiyor. Manta vatozunu görüntüleyen dalıcılar, yaşadıkları heyecana dile getirerek, unutulmaz bir tecrübe yaşadıklarını aktardılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.