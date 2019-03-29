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Gökçeada’da kalp krizi geçiren vatandaş helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Gökçeada’da kalp krizi geçiren vatandaş helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.


Çanakkale Valiliği tarafından kalp krizi geçirdiği bildirilen 20 yaşındaki Emre Kahveci’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SH-70 tipi helikopter ile Gökçeada’dan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne tahliyesi sağlandı. Kahveci’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
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