Gökçeada’da kalp krizi geçiren vatandaş helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.29 Mart 2019 Cuma 16:48
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.
Çanakkale Valiliği tarafından kalp krizi geçirdiği bildirilen 20 yaşındaki Emre Kahveci’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SH-70 tipi helikopter ile Gökçeada’dan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne tahliyesi sağlandı. Kahveci’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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