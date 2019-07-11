Gökçeada Belediye Başkanından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:02
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’e teşekkür etti. Başkan Çetin de Rektör Murat’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
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