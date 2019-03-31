Gökçe oyunu kullandı
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, oyunu eşi Gonca Gökçe ile birlikte kullandı.31 Mart 2019 Pazar 14:59
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, oyunu eşi Gonca Gökçe ile birlikte kullandı.
Gökçe, Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Özalper İlköğretim Okuluna gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapanGökçe, “Oyumuzu kulandık, hayırlı ve uğurlu olsun. Olaysız bir seçim gerçekleşmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
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