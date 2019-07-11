Gökcan: "Yanan alanların imara açılması söz konusu değil"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Datça ve Dalaman’da yaşanan son orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökcan, "Yanan alanların imara açılması ya da başka herhangi bir faydalanma söz konusu değildir ve asla da olamaz” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Datça ve Dalaman’da yaşanan son orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dalaman’daki yangın bu saat itibariyle kontrol altına alındı. Öncelikle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Enerji nakil hatlarından kaynaklanan Datça’daki yangına 12. dakikada yeteri kadar ekip ve ekipmanla müdahale edilmiştir.Yangında büyük kısmı ağaçsız otluk arazi olmak üzere malesef 21,3 Hektar alan zarar görmüştür.

Dalaman ilçemizdeki yangına da 13. dakikada müdahale edilmiş ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde incelemelerde bulunmuş ve yangının çıkış sebebini araştırmak için 20 kişilik uzman bir ekip oluşturulmuştur.

En kısa zamanda Datça ve Dalaman’daki yangın bölgelerine fidan dikilmeye başlanacak ve yanan ormanlık alanlar bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılacaktır.”