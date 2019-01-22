Akciğer hastalıkları diğer bir değişle göğüs hastalıkları günümüzde en yaygın hastalıkların başında gelmekte. Göğüs hastalıklarının ilgilendiği tedavi alanına akciğer kanseri, bronşit, astım, öksürük, balgam gibi hastalıklar girer. Akciğer hastalıkları hangi bölüm bakar?

Göğüs hastalıkları kapsamında hastalık ilerlemişse uzun süreli öksürükler, tıkanmalar ve nefes darlıkları yaşanır. Bazı durumlarda sinsi ilerleyişler hakimdir ki bu da hastalığın ileri seviyelerine kadar bir belirti göstermeyip tedavinin bile cevap veremeyeceği noktalara ulaşması anlamına gelebilir. Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.

Akciğer kanseri tanı ve tedavisi

Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi

Obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi) tanı ve tedavisi

Kronik öksürükler

Pnömoni (zatürre)

Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)

Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)

Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)

Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)

Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemler

Solunum fizyoterapisi

Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri

Bronkoskopi ünitesi

Uyku laboratuarı

Göğüs hastalıkları belirtileri

Belirtilerin başında öksürük, balgam gelmekle beraber geniz akıntısı, boğazda ve bademcikte olan hastalıklar bile kapsama dahil olduğundan akciğerlerde herhangi bir tıkanma ve sonrasında su toplamaya kadar giden durumlar görülür. Genelde hırıltı ve nefes darlığı başlıca problemlerdir.

Üroloji (Bevliye)

İdrar yaparken yanma hissi

İdrar yolunda akıntı.

Sık idrara çıkma

İdrar yapamama tıkanma

Böbrek taşı,Bel ağrısıyla beraber bulantı olması,

Erken boşalma,

Frengi,

İktidarsızlık,

Kısırlık,

Mesane,

Penis Hastalıkları,

Prostat

Testislerde ağrı

Gece sık sık idrara kalkma

Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)

Torbalarda şişme

Testislerde sertlik,şişme

Sünnet derisinde şişlik,kızarıklık.

Göğüs Cerrahi Hastalıkları

Kaburga kırıkları,

Göğüs ağrısı

Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses

Nefes darlığı,

Zatürre,

Pnömoni,

Tüberküloz,

Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi

Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma

Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı

Göğüs içerisinde sıvı toplanması

Akciğer Kanseri

Göğüs duvarı şekil bozuklukları

Göğüs içi maligniteler

Akciğer apsesi

Diafragma rahatsızlıkları

Göğüs duvarı tümörleri

Soluk borusu rahatsızlıkları

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı

Nezle

İşitme kaybı

Kulaktan kan gelmesi

Burun eğriliği

Burunda şekil bozukluğu

Burundan kan gelmesi

Horlama,

Kulak iltihabı,

Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)

Sinüzit,

Tükürük Bezi Hastalıkları

Uçuk,

kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi

Uzun süreli kulak akıntısı

Baş dönmesi

Çene eklem hastalıkları

Kulak çınlaması

Aft

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