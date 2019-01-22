Akciğer hastalıkları hangi bölüm bakar
Akciğer hastalıkları diğer bir değişle göğüs hastalıkları günümüzde en yaygın hastalıkların başında gelmekte. Göğüs hastalıklarının ilgilendiği tedavi alanına akciğer kanseri, bronşit, astım, öksürük, balgam gibi hastalıklar girer. Akciğer hastalıkları hangi bölüm bakar?22 Ocak 2019 Salı 14:08
Akciğer hastalıkları diğer bir değişle göğüs hastalıkları günümüzde en yaygın hastalıkların başında gelmekte. Göğüs hastalıklarının ilgilendiği tedavi alanına akciğer kanseri, bronşit, astım, öksürük, balgam gibi hastalıklar girer. Akciğer hastalıkları hangi bölüm bakar?
Göğüs hastalıkları kapsamında hastalık ilerlemişse uzun süreli öksürükler, tıkanmalar ve nefes darlıkları yaşanır. Bazı durumlarda sinsi ilerleyişler hakimdir ki bu da hastalığın ileri seviyelerine kadar bir belirti göstermeyip tedavinin bile cevap veremeyeceği noktalara ulaşması anlamına gelebilir. Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.
Akciğer kanseri tanı ve tedavisi
Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
Obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi) tanı ve tedavisi
Kronik öksürükler
Pnömoni (zatürre)
Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)
Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)
Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)
Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemler
Solunum fizyoterapisi
Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri
Bronkoskopi ünitesi
Uyku laboratuarı
Göğüs hastalıkları belirtileri
Belirtilerin başında öksürük, balgam gelmekle beraber geniz akıntısı, boğazda ve bademcikte olan hastalıklar bile kapsama dahil olduğundan akciğerlerde herhangi bir tıkanma ve sonrasında su toplamaya kadar giden durumlar görülür. Genelde hırıltı ve nefes darlığı başlıca problemlerdir.
Üroloji (Bevliye)
İdrar yaparken yanma hissi
İdrar yolunda akıntı.
Sık idrara çıkma
İdrar yapamama tıkanma
Böbrek taşı,Bel ağrısıyla beraber bulantı olması,
Erken boşalma,
Frengi,
İktidarsızlık,
Kısırlık,
Mesane,
Penis Hastalıkları,
Prostat
Testislerde ağrı
Gece sık sık idrara kalkma
Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)
Torbalarda şişme
Testislerde sertlik,şişme
Sünnet derisinde şişlik,kızarıklık.
Göğüs Cerrahi Hastalıkları
Kaburga kırıkları,
Göğüs ağrısı
Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
Nefes darlığı,
Zatürre,
Pnömoni,
Tüberküloz,
Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi
Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
Göğüs içerisinde sıvı toplanması
Akciğer Kanseri
Göğüs duvarı şekil bozuklukları
Göğüs içi maligniteler
Akciğer apsesi
Diafragma rahatsızlıkları
Göğüs duvarı tümörleri
Soluk borusu rahatsızlıkları
Dahiliye (İç Hastalıkları)
Ağız kuruluğu
Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
Sık idarara çıkma
Karın ağrısı
Mide ağrısı
Mide eksimesi
Gastrit,
İshal, Kabızlık,
Terleme,
Tansiyon
Kulak Burun Boğaz (KBB)
Boğaz ağrısı,
Burun akıntısı
Nezle
İşitme kaybı
Kulaktan kan gelmesi
Burun eğriliği
Burunda şekil bozukluğu
Burundan kan gelmesi
Horlama,
Kulak iltihabı,
Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)
Sinüzit,
Tükürük Bezi Hastalıkları
Uçuk,
kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi
Uzun süreli kulak akıntısı
Baş dönmesi
Çene eklem hastalıkları
Kulak çınlaması
Aft
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