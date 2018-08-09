0553 313 94 23

Göğüs ağrısı nedeni bu hastalıklar olabilir!

Nörolog Dr. Emel Gökmen, "Yemek borusu problemleri, reflü, safra taşları ve pankreas problemleri de göğüs ağrısı , yapabilir. Akciğerlerin ve zarlarının iltihabı da ağrı yapar." dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:22
Göğüs ağrısı nedeni bu hastalıklar olabilir!

Nörolog Dr. Emel Gökmen, göğüs ağrısının nedenleri hakkında şunları söyledi:

Göğüs ağrısı olunca ilk akla gelen kalp krizi geçiriyor olabileceğinizdir. Özellikle solda olması ve kolda da biraz uyuşma yapması durumunda daha da korkulur. Göğüs ağrısı bir kalp probleminin olası bir bulgusudur ama birçok başka daha az ciddi durum da göğüs ağrısına yol açabilir. Göğüs ağrısıyla acile başvuran hastaların neredeyse onda birinde kalp ile ilgili sorun vardır.

Yemek borusu problemleri, reflü, safra taşları ve pankreas problemleri de göğüs ağrısı yapabilir. Akciğerlerin ve zarlarının iltihabı da ağrı yapar. Zona hastalığı yarım kuşak tarzında göğüs ağrısına sebep olur. Ayrıca kırılmış, ezilmiş kaburgalarda ağrıya sebep olur.

Tüm bu bilinenler yanı sıra son yıllarda daha çok tanı almaya başlayan fibromiyalji hastalığında da göğüs ağrısı öne çıkabilmektedir. Yapılan tetkiklerin hepsinin normal olması, ağrıların hastayı çok rahatsız etmesi ama panik atak hastaları kadar panik halinde olmamaları dikkat çekicidir. Ağrının yer değiştirebilmesi, fibromiyaljinin sürekli yorgunluk, baş-boyun-sırt ağrıları, hormonal dengesizlik, gaz-şişkinlik gibi diğer bulgularının tabloya eşlik etmesi bu hastalığı düşündürebilir.

Göğüs ağrısı ön planda olan, diğer fibromiyalji bulguları dikkat çekmeyen bazı hastalar vardır. Bu hastalar defalarca kalp anjiosu bile olabilirler. Hekimleri de yanıltabilirler. Panik atak geçiren bir hastada da göğüs şikayetleri olabilir ancak fibromiyaljinin göğüs ağrısı daha inandırıcıdır. Ayrıca hastalar daha sakindir.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:22
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine tehdit!
    1. Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine..
    2. Çocukları katleden Suudi Arabistan'dan..
    3. Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü!..
    4. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
    5. FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi..
    6. Ramil Guliyev'den zafer!
    7. Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı..
    8. Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi..
    9. Antalya'da rezalet! Turistleri kapı..
    10. Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan mesaj
    11. Serçe parmak zedelenmesi tedavisinde..
    12. Vertigodan korunma yolları
    13. Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar..
    14. Guatrın büyüme nedenleri nelerdir?
    15. Tahin nelere iyi gelir?
    16. Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) nasıl..
    17. Suudi Arabistan'dan göz boyama!..
    18. Kolombiya'da isyan! 3 asker kaçırıldı
    19. Evlililiği yıpratan 4 davranış
    20. Mehri ödenmeden ölen kadının mehri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları