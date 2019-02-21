Göçük yol çalışmasının onarımını Kaymakam biizzat yönetti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeKızılcaköy merkez yolu şebeke hattı geçiş noktasında, yoğun çamurun oluşması ve oluşan göçüğün tamiri, ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun bizzat yönetimiyle tamir edildi.

Yolun kullanımı konusunda ve araçların geliş gidişinde sıkıntıların yaşandığının tespit edilmesi üzerine İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun talimatıyla Özel İdare ekipleri, oluşan çökme sonucu oluşançamuru alıp, çakıl ile doldurulma işlemlerini gerçekleştirdi. Çalışmayı bizzat yerinde inceleyen ve yöneten Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Hiçbir zaman ve durumda vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Onun için olaylara hızlı bir şekilde müdahale edip sıkınıtıyı en kısa ve en kaliteli şekilde çözme gayreti içerisindeyiz’’ dedi.

Okul servisleri dahil olmak üzere bir çok aracın ve vatandaşın mağduriyet yaşadığını söyleyen köy halkı, sıkıntının giderilmesi yönündeki desteklerinden dolayı Kaymakam Abbasoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.