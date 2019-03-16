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Göçük faciasında ikinci işçinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

İzmir’de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinindaha cansız bedenine ulaşıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 02:06
Göçük faciasında ikinci işçinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

İzmir’de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gündüz saatlerinde Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cansız bedeni göçükte altından çıkarılırken, arama çalışmalarına hız veren kurtarma ekipleri gece saatlerinde Mehmet Çiftçi’nin de (69) cansız bedenine ulaştı.

 

Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba günü bir göçük meydana gelmişti. Arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Mehmet Ali Yalçın’ın cesedine ulaşılmıştı. Kayıp güvenlik görevlisi Mehmet Çiftçi’den de acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, cesede ulaşırken, vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkardı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Çiftçi’nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:06
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