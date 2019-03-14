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Göçük altında kalanların aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

İzmir’de yeraltı otopark inşaatında meydana gelen göçükte, göçük altında kalan Mehmet Çiftçi’nin kızları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Burası 20 metrekare bir yer ve 40 saattir çalışma yapılıp 2 canın kurtarılması çok basit bir olay.

14 Mart 2019 Perşembe 17:06
Göçük altında kalanların aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

İzmir’de yeraltı otopark inşaatında meydana gelen göçükte, göçük altında kalan Mehmet Çiftçi’nin kızları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Burası 20 metrekare bir yer ve 40 saattir çalışma yapılıp 2 canın kurtarılması çok basit bir olay. İstanbul’da Kartal’da 10 katlı bina çöktü, 3 gün içinde kurtarıldı insanlar. Allah’ın rahmetine kavuşanlar oldu ona diyecek itirazımız yok. Ama 40 saattir 20 metrekarelik bir yerde çalışma sistemi aynı şekilde dönüp dönüp duruyor. Allah rızası için Cumhurbaşkanım sesimi duy” dedi.


İzmir’in Konak ilçesi Halkapınar’da yapımı devam eden yeraltı otoparkında meydana gelen göçükte, göçük altında kalan Mehmet Çiftçi (71) ve Mehmet Ali Yalçın’ı (66) kurtarma çalışmaları devam ederken, aileleri de endişeli bekleyişini sürdürüyor.


Göçük altında kalan işçilerden Mehmet Çiftçi’nin kızı Gökçe Yavuz (39), “Biz burada sadece AFAD’tan arama kurtarma çalışmaların yapıldığını öğreniyoruz. Bizim acımız büyük ve şu anda ne durumda olduğunuzu kelimelerle anlatamıyoruz. Devlet büyüklerimizden buraya destek verilmesini istiyoruz. Korkunç bir olay. İhmal var mı yok mu yetkililerin işidir, bizim işimiz değildir. Bizim tek derdimiz iki canın sağ salim kurtarılmasıdır. Zaman kaybına artık tahammülümüz kalmadı çünkü her geçen süre aleyhimize işliyor” dedi.



“Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ona çok güveniyorum”


Yetkililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Gökçe Yavuz, “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ona çok güveniyorum ve bütün devlet büyüklerimizden, hükümetimizden acil destek istiyoruz. Yağmur başlayacak arama çalışmaları duracak bizim maalesef ki hiçbir şansımız kalmayacak. Şansımız varken lütfen sesimizi duyurmak istiyoruz. Çalışmalar ne aşamada bize bilgi verilmiyor, çok mağduruz. Ailenin bütün fertleri sülalemiz burada iyi bir haber bekliyoruz ama iyi bir haberin gelmesi için çok sistemli bir çalışma yapılması lazım. Evet sabrettik, yok arama çalışmaları yapılıyor, güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ama bunlar yeterli değil onlar güçlendirilirken bir taraftan çalışma duruyor” ifadelerini kullandı.



"10 katlı bina çöktü, 3 gün içinde kurtarıldı insanlar"


Mehmet Çiftçi’nin diğer kızı Adalet Şen ise gözyaşlarıyla beklediklerini belirterek, şunları söyledi:


"Gözyaşları ile bu iş olmaz evet kader var ama kadere teslim olmak diye bir şey yok. Ben Türkiye’nin bu kadar güçsüz olduğuna inanmıyorum. Burası 20 metrekare bir yer ve 40 saattir çalışma yapılıp İki canın kurtarılması çok basit bir olay. İstanbul’da Kartal’da 10 katlı bina çöktü, 3 gün içinde kurtarıldı insanlar. Allah’ın rahmetine kavuşanlar oldu ona diyecek sözüm yok. Ama 40 saattir 20 metrelik bir yerde ki görüyoruz çalışma sistemi aynı şekilde dönüp dönüp duruyor. Allah rızası için Cumhurbaşkanım sesimi duy. Burada 2 tane can yatıyor lütfen bize güçlü bir çalışma sistemi gönderin. Olmuyor bununla olmuyor iki tane can var toprağın altında Allah rızası için bir el atın. Türkiye bu kadar güçsüz değil biz güçsüz değiliz gözyaşlarımızla burada beklemek istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyun bu kadar çalışma sistemi ile bu işin altından çıkılmayacak. 40 saattir bekliyoruz çok basit bir şey için bekliyoruz. Çalışma sistemi yok burada Sayın Cumhurbaşkanım size güveniyorum yardımlarınızı bekliyorum.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:06
  1. doğa

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