Göçük altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Bugün sabah saatlerinde Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedine ulaşılan işçinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık maden arazisinde iş makineleri çalışırken kayanın düşmesi sonucu kaya altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları esnasında bir işçinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kimlik tespit etme çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Bilindiği gibi; Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan şirket çalışanları kaya blokları kaldırıldığı sırada göçük oluşmuş ve ve sahada çalışmakta olan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu ve kamyon şoförleri Şükrü Otalak ile Tayfun Akıncı göçük altında kalmıştı. Tayfun Akıncı çalışanlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Çalışma yapan ekipler göçük altındaki işçilerden birinin cesedine ulaştı.