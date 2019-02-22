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Göçük altında kalan işçiden acı haber!

İstanbul'un Eyüp ilçesinde, İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada meydana gelen göçükte, bir işçi hayatını kaybetti.

22 Şubat 2019 Cuma 23:28
Göçük altında kalan işçiden acı haber!

İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 1. Volkan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde İGDAŞ ekipleri doğalgaz hattı çalışması yaparken toprak kayması sonucu göçük oluştu.

İşçilerden Fatih D.(30) toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Fatih D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:28
  1. Eyüp
  2. İstanbul

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