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"Göçten en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar"

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği Uyum Buluşmaları'nın 4'üncüsü Ankara'da gerçekleştirildi- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu:"Göç sürecinde yaşanan sıkıntılardan ve olaylardan en çok etkilenenler tabii ki çocuklar ve kadınlardır"- "Türk milleti, kapısına gelen herkese ayrımcılık yapmadan kucak açan necip bir millettir"

27 Aralık 2018 Perşembe 15:00
"Göçten en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar"

ANKARA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Göç sürecinde yaşanan sıkıntılardan ve olaylardan en çok etkilenenler tabii ki çocuklar ve kadınlardır." dedi.

Kadıoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığınca düzenlenen, yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği "Uyum Buluşmaları"nın 4'üncüsünde, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada göçmenlere kapılarını ve gönlünü açan, ihtiyaç duyanları her daim koruma altına alan bin yıllık köklü merhamet medeniyetine sahip kadim bir devlet olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarih boyuncayabancılara ev sahipliği yaptığını belirten Aydın Keskin Kadıoğlu, "Bölgesinin ateş çemberi oluşu, tarih boyunca savaşlara ve afetlere tanıklık edişi gibi sebepler neticesinde, insanlar güvenlikleri ve yaşamak adına ülkemize gelmişlerdir. Türk milleti, kapısına gelen herkese ayrımcılık yapmadan kucak açan necip bir millettir." diye konuştu.

- "Her çocuk ve her kadın bir umuttur"

Katılımcılara Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün faliyetlerini de anlatan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Göç sürecinde yaşanan sıkıntılardan ve olaylardan en çok etkilenenler tabii ki çocuklar ve kadınlardır. Göç literatüründe bu gruplar 'özel ihtiyaç sahibi' ya da diğer adıyla 'hassas gruplar' olarak değerlendirilmektedir. Her çocuk ve her kadın bir umuttur, mutluluktur. Göç etmek zordur ama bu zorlukları aşıp, sizler için bir yuva sıcaklığı oluşturarak hep birlikte büyük bir aile olacağız."

Konferansa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:00
  1. "Uyum Buluşmaları-4"
  2. "Uyum Buluşmaları-4" Başkentte gerçekleşti
  3. Göç İdaresi
  4. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  5. yabancı uyruklu

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