Göçmenlerin yaşadığı zorluklar yerinde tespit edilecek

ANKARA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde 18 ilde düzenlecek "Uyum Biz Bize Sohbetler" programıyla uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin Türkiye'de sosyal uyuma ilişkin yaşadığı zorluklar yerinde tespit edilecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişiler ve göçmenler için valilikler, sivil toplum kuruluşları, yerel ve yabancı kanaat önderlerinin katılımıyla 18 ilde "Uyum Biz Bize Sohbetler" programı düzenlenecek.

Türkiye'de sosyal uyuma ilişkin yaşanan zorlukları yerinde tespit etmek, birlikte yaşam kültürünü ve karşılıklı uyumu desteklemek amacıyla düzenlenecek program 2 gün sürecek.

İlk gün yerel ve yabancı kanaat önderleriyle odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecek programda, ikinci gün ise Türkiye'nin uyuma ilişkin perspektifi, birlikte yaşam kültürü, ortak değerler katılımcılara aktarılacak.