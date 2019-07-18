Düzensiz göçmenlerin minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi

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