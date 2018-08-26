Göçmenleri ülkeye almadı! Soruşturma açıldı

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin İtalya'ya girmesine izin vermeyerek günlerdir bir gemide mahsur bırakan aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında görevini kötüye kullanma, insanları yasadışı şekilde alıkoyma ve insan kaçırma suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Dün akşam, Sicilya'daki Agrigento Savcılığı'nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında soruşturma açtığı öğrenildi. Salvini ile birlikte, İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir ismin daha soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. İtalyan basınına göre savcılık Salvini'ye görevini kötüye kullanma, insan kaçırma ve yasa dışı şekilde alıkoyma suçlamaları yöneltiyor.

KİMSE SALVİNİ'YE DOKUNMASIN KAMPANYASI

Salvini, hakkında soruşturma açılması üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemin sınırlarını ve güvenliğini koruduğum için Agrigento Savcısı beni sorguya çekmek, hatta tutuklamak istiyorsa bundan onur duyarım. Kollarımı açtım, kendisini bekliyorum!" dedi.

Salvini'nin destekçileri de Twitter'da 'kimse Salvini'ye dokunmasın' etiketiyle sosyal medya kampanyasına başladı. Etiket, İtalya'da Twitter'da en çok kullanılan etiketler arasına girdi.

Salvini hakkında soruşturma açılmasının ardından, gemideki 137 göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. İtalya'daki Katolik Kilisesi, Arnavutluk ve İrlanda'nın bu göçmenleri kabul etme taahhüdünde bulunması üzerine göçmenlerin gemiden inmesine izin verildiği belirtiliyor.