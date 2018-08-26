0553 313 94 23

Göçmenleri ülkeye almadı! Soruşturma açıldı

Göçmenlerin İtalya'ya girişine izin vermeyen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında görevi kötüye kullanma suçuyla soruşturma açıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:42
Göçmenleri ülkeye almadı! Soruşturma açıldı

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin İtalya'ya girmesine izin vermeyerek günlerdir bir gemide mahsur bırakan aşırı sağcı  İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında görevini kötüye kullanma, insanları yasadışı şekilde alıkoyma ve insan kaçırma suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Dün akşam, Sicilya'daki Agrigento Savcılığı'nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında soruşturma açtığı öğrenildi. Salvini ile birlikte, İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir ismin daha soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. İtalyan basınına göre savcılık Salvini'ye görevini kötüye kullanma, insan kaçırma ve yasa dışı şekilde alıkoyma suçlamaları yöneltiyor.

KİMSE SALVİNİ'YE DOKUNMASIN KAMPANYASI

Salvini, hakkında soruşturma açılması üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemin sınırlarını ve güvenliğini koruduğum için Agrigento Savcısı beni sorguya çekmek, hatta tutuklamak istiyorsa bundan onur duyarım. Kollarımı açtım, kendisini bekliyorum!" dedi.

Salvini'nin destekçileri de Twitter'da 'kimse Salvini'ye dokunmasın' etiketiyle sosyal medya kampanyasına başladı. Etiket, İtalya'da Twitter'da en çok kullanılan etiketler arasına girdi.

Salvini hakkında soruşturma açılmasının ardından, gemideki 137 göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. İtalya'daki Katolik Kilisesi, Arnavutluk ve İrlanda'nın bu göçmenleri kabul etme taahhüdünde bulunması üzerine göçmenlerin gemiden inmesine izin verildiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:42
  1. Kilis
  2. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  3. İtalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa verildi
    1. Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa..
    2. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    3. Hollanda'da ilginç olay! Kilise satışa..
    4. Zonguldak'ta tarım aracı devrildi:..
    5. El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu
    6. IKBY'deki Kürt muhalefetlerden yeni..
    7. "1071, Anadolu'nun fethi hareketi..
    8. Bayram tatili pahalıya patladı! 119..
    9. Zehir tacirlerine büyük darbe! 25..
    10. Diyarbakır'da panik! İtfaiye 3 saat..
    11. ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü..
    12. ''Yürüyüşe gidiyorum'' dedi, 3 gündür..
    13. NASA'dan korkutan açıklama! Dünyaya..
    14. Çok daha farklı bir şekilde 2071'e..
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi Karius'tan..
    16. Erdoğan'dan Ahlat’a 'Başkanlık Otağı'..
    17. Üç yıllık husumet son buldu! Artık kan..
    18. Fenerbahçe'yi yenmenin bedeli 25 bin TL
    19. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç..
    20. Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!