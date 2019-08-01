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Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı

Elbeyli-Oğuzeli karayolunda göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı

Elbeyli-Oğuzeli karayolunda göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Kazada 2 göçmen öldü, 20 göçmen ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis’in Elbeyli ilçesi ile Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi arasında göçmenleri taşıyan Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 göçmen öldü, 20 yabancı uyruklu şahıs da yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
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