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Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:26
Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Erzurum-Ağrı karayoluna bağlanan bir köy yolunun girişinde, henüz sürücüsü belirlenemeyen ve çok sayıda kaçak göçmeni taşıyan 04 AF 996 plakalı bir kamyon şarampole devrildi.

Kazada çoğunluğu Afganistan uyruklu olan ve kaçak olarak yurda giren kişilerden ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gönderilen jandarma, sağlık görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza alanındaki çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:26
  1. Ağrı
  2. kaçak göçmenler
  3. Erzurum

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