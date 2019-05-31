Göçmenler iftarda buluştu

Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında farklı uyruklarda olan yabancılar bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Afgan uyruklu Hafız Kerim Turkmen’in Kuran-ı Kerim okuması ve yapılan duanın ardından yaptığı konuşmada, millet olarak yabancı uyrukları ülkede misafir etmekten çok memnun olduklarını belirterek, “Valilik olarak her zaman kapımız sizlere açık. İnşallah bundan sonra da bu tür programlarda bir araya gelmek temennimizdir. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San da birlikte büyük bir göç ailesiyiz ifadesinde bulunarak, farklı göçmenlerle aynı sofrada bulunmaktan memnun olduklarını ve bu tür buluşmalara devam edeceklerini söyledi.

Afgan uyruklu Hamidullah Ebrahimi ise Türk milletinin misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.