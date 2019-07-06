0553 313 94 23

Göçmenler Ada’da yakalandı

Aydın Didim ilçesinde Panayır Adası’nda tekne bekleyen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:11
Göçmenler Ada’da yakalandı

Aydın Didim ilçesinde Panayır Adası’nda tekne bekleyen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Didim Panayır adası üzerinde bir grup düzensiz olduğu ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri Panayır Ada’sında sahilde bekleyen 15 Suriye, 9 Filistin ve 1 Fas uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Toplam 25 düzensiz göçmen Didim’deki Marinaya teslim edilirken, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan’da yangın
    1. Çan’da yangın
    2. ABD kuklası Hafter yenilmeye..
    3. ‘Efsane Ekspres’ 8 yıl sonra..
    4. Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    5. New York Tirana Üniversitesinde..
    6. Şişli'de metrobüs yayaya çarptı
    7. Bodrum’da 11 göçmen yakalandı
    8. Göçmenler Ada’da yakalandı
    9. HDP'li Ahmet Türk, işe gelmeden maaş..
    10. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 7 ölü
    11. KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile planlarını..
    12. Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı
    13. Römorka çarpan motosikletteki 2 kişi..
    14. FETÖ’nün gizli dershanelerinde..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2019
    16. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    17. Voleybol: FIVB Challenger Kupası
    18. Bursa’da tarım ve orman işçilerinden..
    19. Metrobüs kaza yaptı, seferler durdu!
    20. FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli..
    21. Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu..
    22. Malatya’da ev yangını
    23. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için karar
    24. Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
    25. Sudan'da dönüşümlü başkanlığın..
    26. Sudan'da iki muhalif hareket AGK ile..
    27. İsrail 1948'deki Nekbe sırasında..
    28. Erdoğan Libya lideriyle görüştü!
    29. Türkiye’nin yenilenebilir enerji..
    30. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan..
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı