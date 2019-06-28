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Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede

Gaziantep’te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları için gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:36
Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede

Gaziantep’te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları için gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki göçmen sağlığı merkezlerinden elektronik eşya çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelilerin M.K.G., M.A.F. ve R.K.S. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İki ayda 4 göçmen sağlığı merkezinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden M.A.F.’nin hırsızlık suçundan 24 dosyasının bulunduğu ve cezaevinden 53 gün önce çıktığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:36
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