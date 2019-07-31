Göçmen kuşlarının göç yolları değişiyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki göletlerde ve doğada incelemeler yapan Tema Vakfı kurucularından Mustafa Bilgiç, Simav’ın yeşil güzelliklerini, doğasını ve kaplıcalarını ziyaret ettiğini ifade etti.

Kütahya’nın Değirmenözü köyü doğumlu Bilgiç, 1956 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinde özel kuş cenneti kurduğunu belirterek, Simav’daki Gölcük Krater Gölü’ne de sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bilgiç, “Simav’ın krater gölündeki hayvanları sahiplenmek lazım. Bilinçsiz avcılar göç hayvanlarını vura vura bitirdiler. Bu sebeple, göç yolları değişti. Göç yollarının değişmesiyle, doğa dengesini kaybetti, fareler istila etti, bitkilere de hastalıklar musallat oldu. İlaçlarla müdahale etmeye çalışıyoruz. Simav’a göç hayvanlarının gelmemesinin sebebi, insanların bu hayvanları rahatsız etmesi ve hor görmesinden kaynaklanıyor. Avcıların eğitilmesi, göç hayvanlarının yaşam alanlarını ve bitkileri yok etmemek, korumak geliştirmek gerekiyor. 40 yıldır araştırmalarımız devam ediyor” dedi.