0553 313 94 23

Göçmen kuş "uzunbacak" Çorum'da yaralı bulundu

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
Göçmen kuş "uzunbacak" Çorum'da yaralı bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir sürücü tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan bir göçmen kuş türü olan "uzunbacak" hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Bir kamu kuruluşunda görev yapan Yılmaz Oktay, Samsun-Ankara kara yolunda aracında seyir halindeyken yol kenarında çırpınan yaralı haldeki kuş yavrusunu gördü. Leylek sandığı kuşu evine getirip, yarasına pansuman yapan ve besleyen Oktay, daha sonra internette yaptığı araştırmada kuşun Türkiye'de "uzunbacak" olarak bilinen göçmen kuş turu "Himantopus himantopus" olduğunu öğrenince Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvan barınağına başvurdu.

Barınağa götürülen kuş, tedavi altına alındı.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş yavrusunu fark ettiğinde trafik akışını durdurup hayvanı koruma altına aldığını söyledi.

İnternetten yaptığı araştırmada, kanadından yaralı olarak bulduğu kuşun göçmen kuş olduğunu öğrendiğini belirten Oktay, "Bu kuşun bölgemizde yaşamadığını öğrenince hayvan barınağına getirdim. Barınak yetkilileri bu türün Çorum bölgesinde daha önce görülmediğini söylediler. Genellikle Amerika bölgesinde yaşayan bir kuş türüymüş. Buralarda görmek sevindirici." dedi.

Hayvan barınağında yaralı kuşu muayene eden Veteriner Hekim Mert Günhan da daha önce Çorum ve civarında "uzunbacak"a rastlanmadığını belirtti.

Kuşun kanadından başka bir yırtıcı hayvanın darbesiyle yaralanmış olabileceğini kaydeden Günhan, "Yavru kuşumuzu teslim aldık, ilk müdahalemizi de yaptık. Genel sağlık durumu iyi. Kuşa artık burada bakacağız. Bundan sonra belki uçamayacak ancak barınağımızda güven içerisinde yaşamaya devam edecek. Bölgemizde bulunan bir kuş türü olmadığı için barınağımızın önemli misafirlerinden biri olacak." diye konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
  1. "Himantopus himantopus"
  2. Çorum
  3. göçmen kuş
  4. Hayvan barınağı
  5. UZUN BACAK
  6. Veteriner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada hissettiklerini 6 yıl sonra tekrar yaşadı
    1. Kazada hissettiklerini 6 yıl sonra..
    2. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3. Milli Okçularımız Şanghay’da
    4. Siirtli güreşçiler bölge 2’ncisi oldu
    5. Korseyle vücutlarına uyuşturucu saran..
    6. Bahçeşehir Üniversitesi ABD’de..
    7. Küçük tüp patladı, korkusu büyük oldu
    8. Rektör Aldemir, Nazilli Sümer..
    9. Bayrampaşa’da camiler dezenfekte edildi
    10. Hamile kumasını öldüren kadın adliyeye..
    11. Adana'daki "pert araç dolandırıcılığı"..
    12. Türklük biliminin Nevşehirli ulu..
    13. Bursa Bilim Festivali’nde dereceye..
    14. ESO bir başarıya daha imza attı
    15. Konya’da Karayolu Trafik Haftası..
    16. Gürpınar’da ‘Norduz Sofrası’ açıldı
    17. Adıyaman’da av yasağına uymayan 24..
    18. Azdavay İlçe Tarım Müdürlüğünden uyarı
    19. Küçük polisler trafik uygulaması yaptı
    20. Su altı ragbisinde favoriler kazandı
    21. Göztepe, Sivasspor maçının..
    22. Forum Magnesia baharı dans ederek..
    23. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    24. BAE'den kanser hastası kadın mahkumun..
    25. Fare zehiriyle intihara kalkıştı
    26. Bodrum’da Deniz ve arkadaşları için üç..
    27. Antalya Kelebekleri Sergisi
    28. "Sıfır Atık Projesi"ne sanat desteği
    29. Kozan’da Ramazan pidesi 2,5 lira
    30. Skandal sonunda patladı! Boeing 737..
    Ali Babacan'ın ekibi belli oldu! 10 eski bakan, 70 eski vekil...
    Ali Babacan'ın ekibi belli oldu! 10 eski bakan, 70 eski vekil...
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz