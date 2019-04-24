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Göçmen kökenlilerin reklam filminde oynamasını eleştiren siyasetçiye tepki

Almanya'da, Yeşiller Partili Belediye Başkanı Boris Palmer'in, Alman Demiryollarının göçmen kökenlileri reklamlarında oynatmasını eleştirmesi tepki çekti

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:41
Göçmen kökenlilerin reklam filminde oynamasını eleştiren siyasetçiye tepki

BERLİN (AA) - Almanya'da Yeşiller Partisi Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer'in, "Alman Demiryolları, giriş sayfasındaki fotoğrafları bulunan kişileri hangi kriterlere göre seçti? Ben anlayamıyorum, hangi toplumu yansıtıyor?" ifadesi tepkiyle karşılandı.

Palmer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma başta Alman Demiryollarından (DB) olmak üzere tepkiler geldi.

DB'nin reklam yüzü olan Finlandiya kökenli Formula 1 pilotu Nico Rosberg, sosyal medyadan paylaşımında, "Bay Palmer, insanları bölmek ve dışlamak istiyorsunuz ama benimle bunu yapamazsınız. Ben bir Finli ve bir Alman'ın oğluyum. Etnik çeşitlilik genlerimde var. Bu kampanyanın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum ve DB'ye bu tercihinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

DB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Palmer'in yorumuna şu yanıt verildi:

''Bay Palmer'in açık ve değişik renklerden oluşan toplumla muhtemelen bir sorunu var. Böyle bir tutumu reddediyoruz. Nico Rosberg, Nazan Eckes ve Neslon Müller toplumu temsil yeteneği yüksek, olumlu kişiliklerdir. DB onlarla çalışmaktan memnuniyet duyuyor.''

Palmer'e bir tepki de partisi Yeşillerin eski milletvekili Özcan Mutlu'dan geldi.

Mutlu, paylaşımında "Neden bu tarifi yapılamayan kişi gerçek siyasi yurdunun olduğu yere gidemiyor? Bence AfD (Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi) ile kendisini daha rahat hissedecektir. Bizim gibi yeşile bulanmış iyi insanlarla uğraşması gerekmediğini düşünüyorum. Palmer kimse seni tutmuyor, sadece git.'' yorumunda bulundu.

Mutlu ayrıca Almanya'daki göçmen kökenli siyasetçilerle ilgili yazdığı Sınırsız Siyaset kitabını Palmer'e gönderdiğini duyurdu.

Tobias Weiss adlı kullanıcı da Palmer'in paylaşımıyla sadece beyaz insanların Alman olabileceğini ima ettiğini vurgulayarak, ''Yoksul Palmer. Umarım partiniz ciddi manada ihracınızı gündemine alır.'' görüşünü paylaştı.

2007'den bu yana Tübingen Belediye Başkanlığı yapan Palmer'in eleştirdiği DB reklamında Alman RTL kanalının Türk kökenli sunucusu Nazan Eckes, Gana doğumlu ünlü aşçı Nelson Müller ve Finlandiya kökenli Formula 1 pilotu Nico Rosberg yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:41
  1. Alman demiryolları
  2. Avrupa
  3. eleştiri
  4. Göçmen
  5. tepki

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