Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyünde 12 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde 59 TC ve 34 EN plakalı araçlar durduruldu. Yapılan kontrolde 34 EN plakalı araç sürücü İ.G. ve araç içerisinde 10 Bangladeş ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı.

İ.G. alınan ifadesinde 59 TC plakalı araç sürücüsü O.K. isimli şahıs ile yanında bulunan H.S’nin kendisine öncülük yaptığını söyledi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olayda kullanılan araçlara el konuldu ve 15 gün trafikten men edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile organizatörler İ.G. ve O.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.