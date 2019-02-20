0553 313 94 23

Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:18
Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.


Yeniceçiftlik köyü yakınlarında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 BC 2948 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan kontrolde 52 kaçak göçmen yakalanırken, bot ve aparatları ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü Y.S. gözaltına alındı.


İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açıkta satılan gıdalar tehlike saçıyor
    1. Açıkta satılan gıdalar tehlike saçıyor
    2. Zorlu, periyodik muayene başvuru..
    3. Şehit annesinin bir telefonu yetti
    4. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    5. Aliağa Devlet Hastanesi’ne solunum..
    6. Uçak yolcuları seyahatlerini otobüs ve..
    7. İstanbul'daki organize suç örgütü..
    8. FETÖ’cüye kıyak gazeteciye ceza
    9. Marmaris Belediye Meclisi adayları..
    10. Cumhur İttifakı adayı İsmet Akın;..
    11. ‘Sahne sırası sende’ ses yarışması..
    12. Başkan Güler’den EMITT ve Tahran..
    13. Manchester City'ye Çin'de kardeş kulüp
    14. CHP’li Soyer: "İzmir, sırtına..
    15. "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı..
    16. 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
    17. Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf..
    18. Ömer Günel; “Belediye meclis üyeleri..
    19. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    20. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    21. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    22. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    23. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    24. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    26. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    27. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    28. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    29. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    30. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı