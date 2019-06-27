0553 313 94 23

Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış

Edirne'de 10 düzensiz göçmenin öldüğü, 29'unun yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı- Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan şüphelinin, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi

27 Haziran 2019 Perşembe 19:22
Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Dün tedavisinin ardından gözaltına alınan Tayfun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sürücünün ifadesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma girişimindeki Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni Meriç Nehri kenarına bırakmak üzere göçmen kaçakçılarıyla anlaştığını söylediği belirtildi.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Tayfun Ö'nün, jandarmanın "Dur" ikazına bunun için uymadığını anlattığı öğrenildi.

- Yaralıların tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan 29 düzensiz göçmenin tedavisi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uzunköprü ve Keşan ilçe devlet hastanelerinde sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren göçmenlerin cenazelerinin, yakınları tarafından teslim alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

- Kazada 10 kişi yaşamını yitirmişti

Artezyen Caddesi'nde dün Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı panelvan, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmış ve bir dükkana çarparak devrilmişti.

Kazada yük ve eşya taşımak amacıyla dizayn edilen ticari kapalı kasa panelvana sığdırılan 39 düzensiz göçmenden 10'u yaşamını yitirmiş, biri sürücü olmak üzere 30 kişi yaralanmıştı.

Sürücü Tayfun Ö, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:22
  1. düzensiz göçmen
  2. EDİRNE
  3. sürücü
  4. tutuklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta yapılacak
    1. KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta..
    2. Ahmet Ağaoğlu’na sürpriz 61. yaş günü..
    3. Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi..
    4. ABD’nin en iyi inşaat projesine..
    5. Kabul edildi! Okula başlama yaşı belli..
    6. Bursa’da ahırda çıkan yangında 10 ton..
    7. Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1..
    8. İlkokula başlama yaşını belirleyen..
    9. Camiye karşı şampanya patlatanlara..
    10. Çipras'ın doğalgaz hamlesi ülkeyi..
    11. ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu..
    12. BM Suriye Özel Temsilcisi'nden..
    13. Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye..
    14. Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    15. Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
    16. İlkokula başlama yaşını 69 aya..
    17. Yeşilyurt Belediyespor Kulüp..
    18. Ekrem İmamoğlu: “Kendimi bu şehrin..
    19. Fas’ta 2 İskandinav kadını öldüren 3..
    20. Mübadillerin Karagöz-Hacivat merakı
    21. Yaşlı adam havuzda ölü bulundu
    22. Yazın gözdesi karpuzun, bir de..
    23. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban..
    24. Vatandaşa tehdit olan 222 ev yıkıldı!
    25. Dev şirkette kriz sürüyor! Testlerde..
    26. İzmir'de sağlık ocağında doktor ve..
    27. "Çin, Afganistan barış anlaşmasına..
    28. Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile..
    29. Etiyopya'daki darbe girişimine kınama
    30. "UEFA'da ön eleme oynamak ciddi bir..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!