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Göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, yaklaşık iki yıl süren takibin ardından Ankara, İstanbul ve Antalya'daki havalimanlarından sahte belge ve pasaportlarla göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi- Aralarında Suriye, İran ve Iraklıların da olduğu 26 kişi hakkında işlem yapıldı, bu kişileri yasa dışı yöntemlerle yurt dışına çıkardıkları öne sürülen 8 şüpheli tutuklandı

24 Ocak 2019 Perşembe 12:42
Göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Ankara merkezli, İstanbul, Mardin, Ağrı, Şanlıurfa ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla havalimanlarından sahte belge ve pasaportlarla göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütü çökertildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bazı kişilerin Ankara, İstanbul ve Antalya'daki havalimanlarından sahte belge ve pasaportlar kullanarak göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Yaklaşık iki yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara, İstanbul, Mardin, Ağrı, Şanlıurfa ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan çetenin elebaşılarından oldukları iddia edilen M.S, A.Ş, R.D. ve M.S.D'nin aralarında olduğu 8'i tutuklandı.

Operasyonda aralarında Suriye, İran ve Irak uyrukluların da bulunduğu 26 kişi yakalandı.

- Sahte evrak düzenlemişler

"Çift bilet yöntemi"yle vize serbestisi olan ülkelere uçak bileti satın alınmasını sağlayan çete üyelerinin, havalimanının dış hatlar terminalindeki kontrol noktasından geçen göçmenlerin, başka bir ülkeye gitmelerini sağlayacak uçak bileti ile sahte çıkış mührü basılan sahte pasaportları vererek uçağa binmelerini sağladıkları öğrenildi.

Çete üyelerinin, sahte vize, sahte veya çalıntı oturum kartı, sahte pasaport, sahte nüfus cüzdanı ve sahte gemi adamı cüzdanı düzenleyerek göçmenlerden para aldıkları tespit edildi.

Soruşturmanın sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:42
  1. Çift bilet
  2. Göçmen Kaçakçılığı

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