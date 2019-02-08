Göçmen kaçakçılığı şebekesinin kasası dansçı çıktı

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - Yeni bir yaşam umuduyla yollara koyulan düzensiz göçmenleri para kazanma hırsıyla Ege Denizi'nde tehlikeli yolculuğa çıkaran kaçakçılık şebekesinin "emanet kasa" olarak kullandığı kişinin, dansçılık yapan Mali uyruklu B.D. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir ve Konya'da düzenlediği ve 4'ü yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bir süre şebekeyi takip eden polis ekipleri, kent merkezi ve Konya'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin gözaltına aldığı M.S. (35) ve N.S. (34) kardeşlerin Basmane'deki otellerinde yabancı uyrukluların konaklamasını sağladıkları, Buca ilçesinde gözaltına alınan İ.G'nin (35) ise lastik bot imalatı yaptığı belirlendi.

- Uyuşturucu şüphesi

Gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şüpheliden Mali uyruklu B.D'nin (36) de şebekede üst düzeyde bulunduğu tespit edildi.

Turist vizesiyle Türkiye'de bulunan ve kaçak olarak otellerde animatörlük ve dansçılık yapan B.D'nin Afrikalı olması ve dil bilmesi nedeniyle gelen teklif üzerine şebekeye katıldığı öğrenildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve "yolcu" diye adlandırılan düzensiz göçmenlere ulaşan B.D'nin bu kişilerden topladığı paraları "emanet kasa" olarak tuttuğu belirlendi.

B.D'nin adresinde yapılan aramalarda karton çantalara doldurulmuş 95 bin 755 ABD doları ile çok sayıda pasaport ve kimlik ele geçirildi. Evde misafir edilen, yasa dışı geçişi bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu da polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin adreslerindeki aramalarında da 9 bin 600 avro ile 500 Kongo frangı ele geçirildi.

El konulan paraların bu yıl tek operasyonda ele geçirilen en yüksek meblağ olduğu bildirildi.

Operasyonda çeşitli ülkelere ait 242 pasaport, 38 kimlik ve 5 kredi kartı ele geçirildi.

Poşete sarılı, uyuşturucu olduğu sanılan maddeler incelenmek üzere narkotik ekiplerine, kimlik ve pasaportlar ise sahte olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvarına gönderildi.

- "Yüzde 10 komisyon alıyordum"

Mali uyruklu B.D. emniyetteki ifadesinde yaklaşık 11 ay önce çalışmak için İzmir'e geldiğini, animatör ve dansçı olduğu için otellerde iş aradığını söyledi.

Bu işi yaptığı sırada göçmen kaçakçıları ile tanıştığını belirten B.D, yabancı dil bildiği için yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlerle kolay irtibata geçebileceğinin söylendiğini aktardı.

Şebekede "emanet kasa" olarak görev yapmaya başladığını itiraf eden B.D, "Ben Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklularla iletişime geçiyordum. Bu kişilerden ortalama bin dolar alıyorduk. Karşıya geçme işlemi tamamlandığında ise ben payıma düşen yüzde 10 komisyonu alıyordum. Göçmenlerin pasaport ve kimliklerini ise daha sonra bana verdikleri adreslere kargo ile gönderiyordum." beyanında bulundu.

12 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

- Operasyon anı kamerada

Ekiplerin, göçmen kaçakçılığı şebekesine büyük darbe vurduğu operasyon polis kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde Mali uyruklu B.D'nin, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınması, evin bir odasında bekleyen yabancı uyrukluların yakalanması, ele geçirilen yüklü miktarda para ile pasaport ve kimliklerin bulunması yer alıyor.

Polisin şebeke elemanlarının evlerine girişi, ele geçirilen lastik botlar ve şüphelilerin polis helikopteri ile otoyol üzerinde takibi de görüntülere yansıdı.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldığı şebekeye yönelik İzmir ve Konya'da 5 Şubat'ta düzenlediği operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

