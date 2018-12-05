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Göçmen kaçakçılarına "şafak" operasyonu

Edirne'de çok sayıda polisin katılımıyla sabaha karşı düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
Göçmen kaçakçılarına "şafak" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sabaha karşı çok sayıda polisin katılımıyla göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takip ve araştırma sonunda Edirne ve ilçelerinde 32 adrese sabaha karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli, "Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
  1. Göçmen Kaçakçılığı
  2. KOM Şube
  3. operasyon
  4. polis

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