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Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:05
Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.


İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkisinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası 2 otomobil, jandarma ekiplerince Haliç Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yakalanan 2 otomobilde gözaltına alınanların 6’sının göçmen, 4’ünün ise organizatör olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan organizatörlerden F.Y., A.K., E.D. ve E.T. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu 6 kişi ise Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:05
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