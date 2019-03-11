Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı.

İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkisinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası 2 otomobil, jandarma ekiplerince Haliç Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yakalanan 2 otomobilde gözaltına alınanların 6’sının göçmen, 4’ünün ise organizatör olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan organizatörlerden F.Y., A.K., E.D. ve E.T. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu 6 kişi ise Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.

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