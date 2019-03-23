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"Göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz"

23 Mart 2019 Cumartesi 19:16
"Göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız"

MERSİN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz." dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile geldiği Mersin'de, partisince merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Konuşmasında, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ile CHP Yenişehir Belediye Başkan adayı Abdullah Özyiğit'e destek isteyen Özel, iki ismin de kenti kalkındıracak projeler hayata geçireceğini söyledi.

Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını savunarak "Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. AK Parti'nin yanına geçen, sarayın sözünden çıkmayan, sarayın bekçileri yüzünden emeklilikte yaşa takılanlar yüzüstü kaldılar." diye konuştu.

Doların ve faizlerin düşürülmesi konusunda başarısız olunduğunu öne süren Özel, hükümetin "beka" söylemiyle korku siyasetine sarılmaya başladığını iddia etti.

Özel, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılara da değinerek "CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz. Ege'nin denizinde boğulan o 4 yaşındaki bebeği unutmadık, unutmuyoruz. Biz, göçmene değil, göçmen yaratan politikacılara, siyasete sonuna kadar karşıyız. Bunu herkes böyle bilsin."

Her kesimden insana hizmet götüreceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Sürekli bir kutuplaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma siyasetinin içerisindeyiz. Her gece Türkiye'nin en kudretli ve en çok sesini duyuranları, olur olmaz şeyler söyleyerek terör örgütlerinin reklamını yapıyorlar. Bunun bizim siyasetimizde veya bir başkasında hiçbir etki yaratacağını kimse düşünmesin ama Tayyip Erdoğan istiyor diye onun dediklerini söyleyecek, onun dediklerine düşman olacak, onun istemediklerine selam vermeyecek değiliz. Biz, CHP olarak Mersin'in AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de HDP'lisini de bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli insanlardır."

Ağbaba da CHP'li adaylara destek istediklerini ifade ederek "Mersin'i sadece Çukurova'nın, Akdeniz'in değil Türkiye'nin, Orta Doğu'nun yıldızı, Türkiye'nin en güzel kenti yapacağımıza söz veririz." dedi.

Seçer ve Özyiğit de birer konuşma yaparak projelerini anlattı.

Özel ve Ağbaba, CHP Silifke İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına da katılarak CHP Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut'a destek istedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:16
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