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Göcek’te ot yemekleri festivali

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 3.

24 Mart 2019 Pazar 16:58
Göcek’te ot yemekleri festivali

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 3. Göcek Ot Festivalinde yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı.


Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 3. düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler beğeniye sunuldu. Geleneksel ot yemekleri ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivale katılanlara ot çorbası ile ayran ikram edildi.


Festivale Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız adayı Behçet Saatcı, Akparti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhuttin Kayabaş, İyi Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Nagihan Bulut, CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca ve yüzlerce kişi festivale katıldı.


Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri üyeleri Festivalde vatandaşlar tarafından en lezzetli ot yemeği belirlendi.


Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, festivale ilginin çok olduğğunu söyledi.


Festivalde kurulan 220 stantta yerel yemekler ve el ürünlerinin satışa sunulduğunu ifade eden Ugan, "Amacımız atalarımızın dağdan toplayıp yemek yaptığı otları yeni nesillere tanıtmak. Bu gibi etkinliklerle turizme de katkı sağlamış oluyoruz. Festivale yerli, yabancı Muğla ile çevre illerden yoğun katılım oldu." dedi.


Ugan, alana kurulan Yörük çadırlarında da kültürün yaşatıldığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:58
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