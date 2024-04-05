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Avrupa Göçe 10 yıl ara verilmeli
Avrupa

Göçe 10 yıl ara verilmeli

Yeniakit Publisher
2024-04-05 10:00:00 -
Göçe 10 yıl ara verilmeli

CDU’lu Jens Spahn, Almanya’da suç işleyen göçmen kökenli gençlerin sayısının arttığına dikkat çekti. Spahn, “Göçe en az 10 yıl ara verelim” dedi

SON 10 yılda Almanya'ya 3.8 milyonun üzerinde sığınmacının geldiğini kaydeden Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Jens Spahn, buna bağlı olarak suç sayısında artış olduğunu belirtti. Spahn, "Burada olanların uyum sağlamalarını istiyorsak, ki bu kaçınılmaz, önce onların uyumuna ağırlık vermeliyiz" diye konuştu.

ALMANCA'YI BİLMELİLER

KAÇIP gelen insanların şiddete maruz kalmış insanlar olduğuna dikkat çeken Spahn, "Geldikten sonra birkaç haftalık uyum kurslarıyla topluma uyum sağlamaları mümkün değil. Önce Almanca'yı, sonra da yasaları ve kültürümüzü öğretelim. Düzenli ve düzensiz göçe en az 10 yıl ara verilmeli" dedi.

 

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