"Göç uluslararası ilişkileri belirleyen temel faktör oldu"

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/ZUHAL DEMİRCİ- Cezayir'deki Algiers Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ameur Mosbah, "Göç, uluslararası ilişkileri ve politikaları belirleyen temel faktörlerden biri haline geldi. Göç meselesi, akademik araştırmalar ve hükümetlerin siyasi gündemleri açısından anahtar bir konudur." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen "Göç ve Diaspora" temalı "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" forumuna katılan Prof. Dr. Mosbah, ülkesinin ve Türkiye'nin göç konusuna yaklaşımını AA muhabirine değerlendirdi.

Foruma, Bilişsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi adına katılan Mosbah, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ve dünya genelinde önemli bir sorun olan göç konusunu ele alan "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması"nın çok önemli olduğunu vurguladı.

Göçün, hem göçmenler hem de göç alan ülkeler açısından birçok güvenlik sorununu beraberinde getirdiğini belirten Mosbah, "Göç, uluslararası ilişkileri ve politikaları belirleyen temel faktörlerden biri haline geldi. Göç meselesi, akademik araştırmalar ve hükümetlerin siyasi gündemleri açısından anahtar bir konudur." diye konuştu.

Mosbah, göçün terörizmle ve uluslararası suçlarla alakalı bazı sorunlara zaman zaman yol açabildiğini ve bunun da ülkesinin iç politikasına bazı yansımaları olduğunu söyledi.

Cezayir hükümetinin "Kuzey Afrika'da göç" konulu bir uluslararası konferansa geçen yıl ev sahipliği yaptığını ifade eden Mosbah, "Bizim toplumumuzda yasa dışı göç için kullanılan ünlü bir terim vardır: 'harraga'. 'Harraga', suları, denizi bir umut için aşmayı deneyen insanlar için kullanılan bir tabirdir. Burada dramatik bir insani sorun var. Hükümetler bu olguyu ve etkilerini en aza indirmek için çeşitli adımlar atıyor ama bölgemizde sorun gittikçe artıyor." şeklinde konuştu.

Mosbah, Cezayir'in Mali, Nijer, Moritanya gibi ülkelerden göç aldığını vurgulayarak, "Bazıları askeri çatışmalara sahne olan Orta Afrika'dan geliyor. İstikrar olmayınca ve çatışmaların yarattığı güvenlik gerekçeleri ortaya çıkınca, bu durum çok büyük sayıda insanı kuzeye itiyor. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya bir yol uzanıyor. İşte bu noktada biz birçok göçmen için sadece bir kapıyız. Bu, dünyamız için gerçekten çok dramatik bir insani kriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin göç konusuna yaklaşımını değerlendiren Mosbah, şunları kaydetti:

"Türkiye bütün göçmenler için birçok iyi adım attı. Siz krizlerin kalbinde, istikrarsız bir coğrafyanın ortasında yer alıyorsunuz. Çevreniz çatışmaların olduğu istikrarsız bir bölge. Bu nedenle bu konuda kendi rotanızı çizdiniz, bu da gerekliydi. Hükümetin bu konuyu başarılı bir şekilde ele aldığını düşünüyorum."