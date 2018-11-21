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Göç politikasında yeni hedefler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında yapılan "Göç Kurulu Toplantısı"nda, Türkiye'nin stratejik hedefleri ve milli menfaatleri doğrultusunda milli göç politikasının oluşturulmasına yönelik güncel gelişmeler ve yeni hedefler ele alındı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
Göç politikasında yeni hedefler

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında "Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin stratejik hedefleri ve milli menfaatleri doğrultusunda milli göç politikasının oluşturulmasına yönelik güncel gelişmeler ve yeni hedefler değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri, Adalet, Dışişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı katıldı.

Kurulun, Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmek görevi de bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
  1. Göç Politikaları Kurulu Toplantısı
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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