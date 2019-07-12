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Göç Kurulu toplantısı

Göç Kurulunun 8'inci toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapıldı- Toplantıda, Düzenli Göç, Düzensiz Göç ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Eylem Planı ile Göç Strateji Belgesi'nin uygulama sonuçları değerlendirildi

12 Temmuz 2019 Cuma 20:35
Göç Kurulu toplantısı

ANKARA (AA) - Göç Kurulunun 8'inci toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Düzenli Göç, Düzensiz Göç ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Eylem Planı ile Göç Strateji Belgesi'nin uygulama sonuçları değerlendirildi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'ndeki toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Engin Sarıibrahim, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Can Ozan Tuncer, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Şanlı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da toplantıda hazır bulundu.

Basına kapalı toplantıda görüntü alınmasına izin verildi.

Göç Kurulunun, göç alanındaki stratejileri, kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri, insani mülahazalarla toplu halde Türkiye'ye kabul edilecek yabancılarla bu yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar almak gibi görevleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:35
  1. 8'inci Göç Kurulu toplantısı
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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