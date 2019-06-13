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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, çalıştay düzenlendi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik sosyal uyum çalıştayı başladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, çalıştay düzenlendi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik sosyal uyum çalıştayı başladı.


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir Crowne Plaza Otelde düzenlenen sosyal uyum çalıştayına Göç İdaresi Müdür Vekili Akif Doksar, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dildöken’in yanı sıra Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri katıldı.


Söz konusu çalıştayda Uluslararası Koruma ve geçici koruma altındaki bireylerin hak yükümlülük ve sosyal uyumları, hak ve yükümlülüklerin uygulanmasında takip edilecek süreçler ve ilgili kurumlar, sosyal uyum ve birlikte yaşam konularında ilgili kişilerce bilgilendirme sunumları yapılacak.


Soru-cevapların da yer alacağı çalıştay iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
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