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Göç İdaresi başarılı personeli ödüllendirdi

Göç idaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi başarılı personellerini ödüllendirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:05
Göç İdaresi başarılı personeli ödüllendirdi

Göç idaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi başarılı personellerini ödüllendirdi.


Düzenlenen programa Göç idaresi Erzurum Müdürü Haşim Özcan,2 .Aşkale Göç İdaresiGeri Gönderme Merkezi MüdiresiSaliha Katinve kurum personeli katılım sağladı.


Aşkale de hizmet veren Göç İdaresi personellerinden yıl içerisinde çalışma performansları ile başarılı olanlara başarı belgesi verdi.


Haşim Özcan yaptığı açıklamada, “Kurumumuzda üçüncüsünü verdiğimiz; yıl içerisinde çalışma temposu, İş ahlakı, disiplin ve öz verili çalışmalarını dikkate alarak Aşkale GGM’de görevli personellerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kurumumuz adına başarı belgesiyle ödüllendirdik.” diye konuştu.


Bu uygulamalara yinedönem dönem devam edeceklerini dile getiren Özcan, gerek güvenlikgerek yardımcı hizmetlerde görevli personellerimizden belgeye hak kazanan arkadaşları başarı belgesiyle ödüllendireceklerini belirtti.


Kurum içerisinde yapılan plaket ve başarı belgesi taktimi sonrasıtoplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:05
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