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Göç hikâyelerini anlatılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürünün ortaklığı ile hazırlanan Göç Hikayeleri Projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:12
Göç hikâyelerini anlatılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürünün ortaklığı ile hazırlanan Göç Hikayeleri Projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.


Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, Trabzon’da ikamet eden göçmen ve mültecilere verilen destekleri anlattı.


Latifoğlu,“Kadim medeniyetlerin başkenti olan Anadolumuz Türk İslam medeniyetlerine de damga vurmuş bir coğrafyadır. Tarihten bu günümüze kadar da gariplere, mültecilere, yardıma ihtiyaç olan herkese kucağını açmış ve bunları adeta bağrına basmıştır.Her şeyimizle bu cefakâr,vefakâr Trabzon halkı olarak sizlerle paylaşıyor. Öncelikle sizi bağrına basan ve göç idaresine büyük kolaylıklar sağlayan Trabzon halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Daha sonra söz alan Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, göçmen ve mültecilere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak “İki üç yıl içerisinde Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ev taramaları yaptık. Bu tespitler sonucunda hasta olanların tedavileri sağlanarak bu anlamda güzel çalışma oldu. Halk Eğitim Müdürlüğü bize her konuda destek çıktı. Açtıkları kurslar neticesinde başta bayanlar olmak üzere çok sayıda kişi meslek edindi. Göç İdaresi Müdürlüğü, genel koordinasyon konusunda bize hep destek çıktı. Özellikle sorunlu göçlerin yönlendirilmesinde, yalnız kadınlar, küçük çocuklar konusunda bize hep yardımcı oldular. Şu ana kadar iki projeyi alnımızın akıyla bitirdik, üçüncü projeyi de en güzel şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Biz bazen projelere bağlı kalamıyoruz. Çünkü projenin dışında o kadar çok şey çıkıyor ki biz onları da yapmak zorunda kalabiliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:12
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