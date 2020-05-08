  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

GÖÇ-DER Başkanı yeniakit.com.tr'de konuşuyor

Göç Edenlerle Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sarıgül, yeniakit.com.tr'de gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:07:00 - 2020-05-08 23:03:15
GÖÇ-DER Başkanı yeniakit.com.tr'de konuşuyor

Göç Edenlerle Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sarıgül, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında konuşuyor.

Cenk Sarıgül'ün açıklamalardından satırbaşları:

150 binin üzerinde bir göçmen Avrupa'ya ulaştı. Koronavirüsün patlamasının ardından sınırda halen binlerce göçmen var. Türk tarafınca oradaki insanlara yardım ediliyor. Avrupa'ya gitmeye çalışanlar Suriyelilerden daha çok Afganistan, Pakistan, Bangledeş uyruklu insanlar olarak dikkat çekiyor. Suriyeliler, Türkiye'de hayata tutunmaya devam ediyorlar. Hepsinin kafasında 'Suriye'de bir gün hayatın normele dönecek mi?' düşüncesi var. Bu onlar için bir umut olarak duruyor. 

Suriyeliler yabancı öğrenci statüsünde yer alıyorlar. Bir sınava giriyorlar. 35 bin civarında öğrenci okuyor. Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sonra geliyorlar. Yani Türkiye'de Suriyeli öğrencilerden önce Azeri ve Türkmenler var. Almanya'da 50 bin Suriyeli üniversite öğrencisi var.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı