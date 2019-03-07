Göbeklitepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Göbeklitepe’de devam eden hazırlıkları inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Göbeklitepe’de devam eden hazırlıkları inceledi. UNESCO Dünya Mirası listesine alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte 8 Mart Cuma günü resmi açılışa hazırlanan Göbeklitepe’de hazırlıklar devam ediyor. Süren çalışmaları yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, bölgeye giderek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan’dan bilgi alan Vali Erin, çalışmalarda azami titizlik gösterilmesi talimatını verdi.

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