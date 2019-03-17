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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Göbeklitepe'ye yoğun ilgi

Şanlıurfa'daki, Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Göbeklitepe, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

17 Mart 2019 Pazar 15:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Göbeklitepe'ye yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta resmi açılışı yapılan ve turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıktığı Şanlıurfa'da, tarihi ören yerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Neolitik dönem yaşanıyor

Ordu'dan Adana'ya Muğla'dan Erzurum'a kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda kişi Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

Bu medeniyet bizi heyecanlandırıyor

Ordu'dan bir otobüs kafileyle gelen Ufuk Ersoy, yaptığı açıklamada, daha önce medya aracılığıyla gördüğü Göbeklitepe'yi ilk defa ziyaret ettiğini söyledi.

Ören yerinin tanıtımının çok güzel yapıldığını belirten Ersoy, yıl içerisinde Göbeklitepe'ye ilginin katlanarak artacağına inandığını ifade etti.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilişini ören yerini görünce dahi iyi anladığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Gayet güzel bir organizasyon ve tanıtım burada yapılmış. Burası gerçekten insanları heyecanlandırıyor. 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesindeki haklılığı burayı görünce daha iyi anladık. Devletimiz ve büyüklerimiz gerçekten haklı bir karar almış, buranın dünyaya tanıtılmasında büyük yarar vardır. 12 bin yıl önce burada bir medeniyetin olduğunu düşünmek dahi bizleri heyecanlandırıyor. Türkiye'de böyle eserlerin olduğu bir yerin ülkemizde olması en önemli kazanımlarımızdan biridir. Çalışmalar devam ediyor, ileride çok daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Devletimizin özellikle burayı daha fazla gündemde tutup tanıtmasını istiyoruz."

''Dünyaya duyurmamız gerekiyor''

Adana'dan gelen doktor Levent Civelek de ören yerinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Civelek, "Göbeklitepe'de 12 bin yıl öncesine dayanan bir uygarlık bulunmuş. Burası tarım keşfedilmeden önce bulunmuş, dolayısıyla çok ilginç bir yer. Çok başarılı bir şekilde dünyaya duyurmamız gerekiyor. Toplumun her kesimi burayı merak ediyor, ülkemiz tanıtım faaliyetlerini çok iyi götürüyor. Tarih konusundaki dünya insanlarının yaklaşım çelişkisinin de Göbeklitepe sayesinde giderileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Tur rehberi Erkan Tali de Muğla'dan Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Göbeklitepe'ye geldiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:40
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Muğla
  4. Erzurum
  5. Adana
  6. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. neolitik dönem
  8. Göbeklitepe

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