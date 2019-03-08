ŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Harran Ovası'nda uydu takibiyle tarım yapıyoruz. Havadan ve yerden veri topluyoruz. Uydu teknolojileri kullanıp buğday, mısır ve pamuk nasıl daha verimli üretilir, çiftçimiz nasıl daha çok kazanır ona kafa yoruyoruz. Ama CHP zihniyeti çıkıyor, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Uzay Ajansını engellemek için uğraşıyor." dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini ifade etti.

Göbeklitepe'nin dünyanın bilinen ilk kutsal alanına ev sahipliği yapan bir yer olduğuna dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da Göbeklitepe Ören Yeri'nde önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Varank, Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Dünya tarihini değiştirecek bu muazzam mirası en iyi şekilde korumak istedik. Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında 8,3 milyonu Göbeklitepe için olmak üzere toplamda 10 milyon avro harcadık. Göbeklitepe'deki eşsiz eserler özel mimari tasarımlı örtülerle korunacak. Kendini yenileyebilme özelliğine sahip bu örtülerin üretiminde nanoteknoloji kullanıldı. Bunun yanı sıra yapıda ayrıca bir deprem izolatörü de bulunuyor. Dolayısıyla bu eşsiz mirası korumak adına en küçük detayı bile atlamadık." diye konuştu.

- "Harran Ovası'nda uydu takibiyle tarım yapıyoruz"

Bakanlık olarak Göbeklitepe'nin yanı sıra her yerde olduğu gibi Şanlıurfa'da da farklı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Biz Harran Ovası'nda uydu takibiyle tarım yapıyoruz. Havadan ve yerden veri topluyoruz. Uydu teknolojileri kullanıp buğday, mısır ve pamuk nasıl daha verimli üretilir, çiftçimiz nasıl daha çok kazanır ona kafa yoruyoruz. Ama CHP zihniyeti çıkıyor, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Uzay Ajansını engellemek için uğraşıyor. Türkiye Uzay Ajansını Anayasa Mahkemesine götürdüler. Biz uydudan tarım yapıyor, Uzay Ajansını kuruyoruz. Onlar Anayasa Mahkemesine yol yapıyorlar. Şimdi bizim ufkumuz uzayda ama bu CHP zihniyeti maalesef yaya bile değil, sürünüyor."

AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da Göbeklitepe'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Hidalgo, "Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a 2019'u Göbeklitepe Yılı ilan ettiği için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu yıl, Avrupa tarafı olarak da biz bunu destekleyeceğiz ve bu yerin hak ettiği ilgiyi görmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da katıldı.

