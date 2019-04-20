Göbeklitepe Kültür ve Sanat etkinlikleri başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göbeklitepe Kültür ve Sanat Etkinlikleri Ören yerinde renkli gösterilerle başladı. Drone ile havadan görüntülenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar tarafından Göbeklitepe’yi tanıtmak için çok çeşitli ekinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Turizm Haftası dolayısıyla büyükşehir belediyesi tarafından 2 gün sürecek olan etkinlerin startı verildi. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbeklitepe ören yerinde kurutulan sanat stantlarını gezerek canlı performansla yapılan el işi ürünleri inceledi.

Etkinliklerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezindeki Engelli Mehter Takımının gösterileri gelen konuklara keyifli anlar yaşatırken, sanatçıların canlı performans ile yaptığı el işi çalışmaları da yoğun ilgi gördü.

Şehitler dolayısıyla etkinliklerin eğlence kısımları iptal edildi

Göbeklitepe Kültür ve Sanat Etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan Beyazgül, dün terör saldırısında şehit olan Mehmetçiğe rahmet dileyerek sözlerine başladı. Beyazgül, “Yaşanan acı gelişmeden dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliklerdeki eğlence bölümlerini çıkardık. Diğer kısım etkinlikler sürecek. Dünyada değişen bir turizm algısı var. Kültür, tarih ve gastronomi turizmi de her geçen gün daha fazla rağbet görmektedir. İnsanlar artık sadece dinlenmekle, sadece gezmekle yetinmiyor, gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek istiyorlar. Elbette bu büyük bir değişimdir, şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek ki değerlendiriyoruz bu yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak şehir Şanlıurfa olacaktır. Şanlıurfa, hem eşsiz bir tarih laboratuvarı ve açık hava müzesidir, hem de üç semavi dinin mensupları için ruhani ve manevi bir mekandır. Şanlıurfa, inanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, mutfak kültürüyle dünyaya nam saldığı, mimarinin ve üç semavi dinin ilk defa şekillendiği, yanık ve içli nağmelerin gür seslerde türküye dönüştüğü, tarihin başlangıç noktasıdır” dedi.

“Göbeklite’yi dünyaya tanıtacağız”

Göbeklite’yi dünyaya tanıtacaklarını belirten Beyazgül, “Şanlıurfa’mız coğrafi konumu, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir şehirdir. Bu yönüyle Urfa, Hz İbrahim’den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip bir şehirdir.12 bin yıllık geçmişiyle, yapılan her arkeolojik bulguda, dünya tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olan Göbeklitepe’yi, Medeniyetlerin ve uygarlığın buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbetin başkentinden bir gün yolunuz mutlaka Urfa’dan geçmelidir.Geçen hafta heyetimizle Ankara’da gerçekleştirdiğimiz birtakım görüşmelerle Şanlı Şehrimizin, gerek turizm gerekse ihtiyaç duyduğu diğer alanlarında, beklenti ve taleplerini en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Ayrıca Şanlıurfa’da Ortak akıl ile kurduğumuz kültür-Turizm Aş. ile bu alandaki çalışmalarımızı daha profesyonel ve planlı bir şekilde yapmayı hedeflemekteyiz. Bu programda emeği geçenleri tebrik ediyor, kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Emeği geçenleri kutluyorum”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise “Tarihin sıfır noktasında 2 sürecek kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Sanatçılarımız burada maharetlerini canlı bir şekilde sergileyecekler ve burayı hem Türkiye’ye hem de dünyanın dört bir yanına tanıtacağız. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise “Cumhurbaşkanımızın 2019’u Göbeklitepe yılı olarak ilan etmesinin ardından tüm Şanlıurfa’daki ve Türkiye’deki birçok turizm ile ilgilenen kurumlar ve firmalar aktif hale geçirildi. Bizlerde Göbeklitepe’yi tanıtmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katılımı ile toplantılar icra ettik. İnşallah Şanlıurfa gelecek yıllarda turizm de çığır açacak” diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliklerde gelen konuklara çiğ köfte ve helva ikramında bulunulurken, etkinlikler Göbeklitepe ören yeri gezisiyle devam etti.