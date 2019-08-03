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Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1 aile" Gaziantep'e ulaştı

Muğla'dan bisikletleriyle Göbeklitepe'ye gitmek için yola çıkan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz ailesi, Gaziantep'e geldi- Baba Rüştü Pekçedenöz:- "Büyük bir coşkuyla Şanlıurfa'dan sonra Göbeklitepe'ye gideceğiz. Çok güzel bir final olacak. Onun heyecanı da şimdi yavaş yavaş herkesi sarmaya başladı"- "Bizim varmamız gereken en güzel nokta aslında insanlığımız. Bu ülkede insanlığımız çok güzel. Misafirperverliğimiz, karşılıksız duygularımız çok güzel. Bunların hepsini yaşadık"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:47
Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1 aile" Gaziantep'e ulaştı

GAZİANTEP (AA) - "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletleriyle gitmek için Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile, Gaziantep'e ulaştı.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü, anne Özgül, çocukları Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz, yolculuklarının bitimine yaklaşık 200 kilometre kala Gaziantep'te mola verdi.

Baba Rüştü Pekçedenöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin anlam ve önemine dikkati çekmek için yola çıktıklarını söyledi.

Yolun sonuna yaklaştıklarını ifade eden Pekçedenöz, "Sona yaklaştık. Artık giderek, dün geceden itibaren bir heyecan ve uykusuzluk yaşamaya başladık. Uzun bir maceranın sonuna geliyoruz. Çok güzel bir maceraydı. Hiç tanımayan insanlardan çok büyük destekler aldık. Birçok yerde bize sofralarını açan bizden hiçbir karşılık beklemeden evlerinde misafir eden insanlar oldu." dedi.

Pekçedenöz, yolda herkesten Şanlıurfa'ya selam götürdüklerini belirterek, "Büyük bir coşkuyla Şanlıurfa'dan sonra Göbeklitepe'ye gideceğiz. Çok güzel bir final olacak. Onun heyecanı da şimdi yavaş yavaş herkesi sarmaya başladı." diye konuştu.

Yolculuğun önemli kazanımları olduğunu bildiren Pekçedenöz, şöyle devam etti:

"Sosyalleşmenin en güzel tarafı bu, herhangi bir renk, bir parti, hiçbir şey yok. Bizi birbirimize bağlayan tek şey duygular oldu. Bizim varmamız gereken en güzel nokta aslında insanlığımız. Bu ülkede insanlığımız çok güzel. Misafirperverliğimiz, karşılıksız duygularımız çok güzel. Bunların hepsini yaşadık. Çocuklarımız yaşadı. Bunların hiçbiri planlı değil plansız, doğaçlamaydı. 25-30 gündür yollarda olmanın yorgunluğu var üzerimizde. Türkiye'de bu yol zorlu bir yol, zorlu bir rota ancak bir baba olarak çok mutluyum. Yolun sonunda çocuklarıma hayat boyu taşıyacakları bir hediye oldu bu yolculuk. Bunu hep beraber yapabilmek çok güzeldi. Yolun sonunda büyük bir aile olarak hep beraber kucaklaşacağız."

Anne Özgül Pekçedenöz ise yolculuğun ortalarında çok zorlandıklarını, bitmeyecek gibi geldiğini ancak şu an çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz ise yolculuğun yorucu geçtiğini ancak çok keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:47
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