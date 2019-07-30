0553 313 94 23

Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1 aile" Adana'ya ulaştı

Muğla'dan bisikletleriyle Göbeklitepe'ye gitmek üzere yola çıkan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz ailesi Adana'ya geldi- Baba Rüştü Pekçedenöz: - "Şanlıurfa'da bizi bekliyorlar. Orada güzel bir final yapacağız. Küçük bir aile olarak yolculuğumuza başladık, orada büyük bir aile olarak çok güzel fotoğraf vereceğiz"

30 Temmuz 2019 Salı 20:50
Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1 aile" Adana'ya ulaştı

ADANA (AA) - Şanlıurfa'da bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye gitmek üzere bisikletleriyle Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile, yaklaşık bin 100 kilometre pedal çevirdikten sonra Adana'ya ulaştı.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü, anne Özgür, çocukları Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz, Adana'da mola verdi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü üyeleriyle buluşan aile, kentte bisiklet turu yaptı.

Baba Rüştü Pekçedenöz, AA muhabirine, yolculuklarının 20 gündür devam ettiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin kendileri için güzel bir hedef olduğunu belirten Pekçedenöz, "Adana'da bisikletsever arkadaşlarla birlikte küçük bir tur yapıyoruz. Oldukça keyifliyiz, çok güzel dostluklar kurduk. Bugüne kadar güzel mesajlar verdik. Şanlıurfa'da bizi bekliyorlar. Orada güzel bir final yapacağız. Küçük bir aile olarak yolculuğumuza başladık, orada büyük bir aile olarak çok güzel fotoğraf vereceğiz." dedi.

Pekçedenöz, Türkiye'de bisiklete, çevreye, kültür sanata dair daha iyi şeyler olması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Çocuklara da bu bilinci yolculuk boyunca aşılamaya çalıştık. Herkese ailesiyle böyle bir yolculuk nasip olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Anne Özgür Pekçedenöz de her gün bir yerde konaklayarak yolculuklarına devam ettiklerini, böylece güzel anılar biriktirdiklerini kaydetti. Pekçedenöz, aile olarak uzun süre vakit geçirmenin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Ceren Pekçedenöz de bisiklet yolculuğu sayesinde araçların içindeyken fark edilemeyecek şeylerin farkına vardıklarını, Türkiye'nin tarih ve doğa açısından ne kadar zengin olduğunu gördüklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:50
  1. Adana
  2. Göbekli Tepe
  3. Küçük 1 aile

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da arazi yangını
    1. Malatya'da arazi yangını
    2. Boğazına balon parçası takılan minik..
    3. Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1..
    4. Torununun düğününe giderken kazada..
    5. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak?..
    6. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Hindistan Rusya’dan bin adet hava..
    8. Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava..
    9. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı |..
    10. İşyerinden 25 adet marş kollektörü..
    11. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
    12. Başkan Kartoğlu’ndan yeni bakımevi..
    13. "Türkiye Bursları" sosyal eşitsizliği..
    14. İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
    15. Bayern Munih Fenerbahçe maçı saat..
    16. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    17. ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap..
    18. Tevfik Yamantürk: Biz Beşiktaş'a zarar..
    19. Muğla'da 'Satılık köpek' ilanlarıyla..
    20. İtalyan sahil güvenlik gemisindeki..
    21. Bakan Ziya Selçuk, fidan dikme..
    22. Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine..
    23. Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den..
    24. Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs..
    25. TFF, Mehmet Yiğiner'i tebrik etti
    26. Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
    27. Lumanza, Norveç'e geri döndü
    28. Diyarbakır-Bingöl karayolunda can..
    29. "Biz Beşiktaş'a zarar vermeyiz"
    30. İzmir, ‘dijital göçebeleri’ gözüne..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!